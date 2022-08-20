В Николаевской области прогремел мощный взрыв: что известно

В субботу, 20 августа, в Вознесенске (Николаевская область) прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Обновлено . По информации спикера Николаевской областной военной администрации Дмитрия Плетенчука, удар пришелся по многоєтажному жилому дому. В результате обстрела есть пострадавшие.

Взрыв в городе был слышен во время воздушной тревоги.

Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли ракетный удар по Николаеву, применив ракеты типа С-300.

Кроме того, ночью враг нанес удар по селу Широкое в Баштанском районе. В результате обстрела повреждены три жилых дома.

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