UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаевской области прогремел мощный взрыв: что известно

Фото: в Николаевской области прогремел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В субботу, 20 августа, в Вознесенске (Николаевская область) прогремел мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Взрыв в городе был слышен во время воздушной тревоги.

Обновлено. По информации спикера Николаевской областной военной администрации Дмитрия Плетенчука, удар пришелся по многоєтажному жилому дому. В результате обстрела есть пострадавшие.

В сети появились первые кадры прилета.

Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли ракетный удар по Николаеву, применив ракеты типа С-300.

Кроме того, ночью враг нанес удар по селу Широкое в Баштанском районе. В результате обстрела повреждены три жилых дома.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьракетный ударВзрыв