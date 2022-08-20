У Миколаївській області прогримів потужний вибух: що відомо

Вибух у місті було чути під час повітряної тривоги. Офіційної інформації від місцевої влади поки немає.

Оновлено. За інформацією спікера Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука, удар припав по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

У мережі з'явилися перші кадри прильоту.