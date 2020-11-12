В Николаевской области продолжается круглосуточный ремонт трассы Днепр - Николаев. Работы проходят в рамках национальной программы "Большая стройка".

Об этом сообщил Юрий Голик в Facebook.

В частности, он опубликовал фотографии ремонта трассы Н-11 Днепр - Кривой Рог - Николаев на участке 289-303 км в Николаевской области.

По его словам, как и большинство национальных трасс страны, Н-11 была построена в середине прошлого века и десятилетиями не видела ремонта, из-за чего приобрела печальную славу одной из "самых убитых" дорог Украины.

Трассу протяженностью около 240 км ремонтируют одновременно в Днепропетровской и Николаевской областях.

"Укравтодор" рассчитывает завершить ремонт уже до конца года.

Напомним, ранее Юрий Голик публиковал фото из Полтавской области, где строится первый в стране бетонный автобан.