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У Миколаївській області триває цілодобовий ремонт траси Дніпро - Миколаїв

Автор: РБК-Україна

"Укравтодор" розраховує завершити ремонт до кінця року

В Миколаївській області продовжується цілодобовий ремонт траси Дніпро - Миколаїв. Роботи проходять у рамках національної програми "Велике будівництво".

Про це повідомив Юрій Голик у Facebook.

Зокрема, він опублікував фотографії ремонту траси Н-11 Дніпро - Кривий Ріг - Миколаїв на ділянці 289-303 км в Миколаївській області.

За його словами, як і більшість національних трас країни, Н-11 була побудована в середині минулого століття і десятиліттями не бачила ремонту, з-за чого придбала сумну славу однієї з "найбільш вбитих" доріг України.

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Трасу протяжністю близько 240 км ремонтують одночасно у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

"Укравтодор" розраховує завершити ремонт вже до кінця року.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик публікував фото з Полтавської області, де будується перший в країні бетонний автобан.

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Новини України Миколаєвська областьдорогиВелике будівництво