В Николаевской области оккупанты для сюжета расстреляли двор многоэтажки: погибли 4 человека
В город Снигиревка Николаевской области российские военные привезли съемочную группу. Для сюжета оккупанты расстреляли дом одной из многоэтажек города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука в Facebook.
По его словам, в результате обстрела погибли четверо гражданских.
По предварительной информации, оккупанты совершали обстрелы, чтобы создать видеоролик и обвинить в этом Вооруженные силы Украины.
Напомним, 17 июля российские войска нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. В результате вражеских атак произошли пожары на двух предприятиях.
Кроме того, ранее оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет. Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. Спасатели показали кадры разрушений.