В Николаевской области оккупанты для сюжета расстреляли двор многоэтажки: погибли 4 человека

Фото: В Николаевской области оккупанты для сюжета расстреляли двор многоэтажки (Getty Images)

В город Снигиревка Николаевской области российские военные привезли съемочную группу. Для сюжета оккупанты расстреляли дом одной из многоэтажек города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука в Facebook.