У Миколаївській області окупанти для сюжету розстріляли двір багатоповерхівки: загинули 4 людини

Фото: у Миколаївській області окупанти для сюжету розстріляли двір багатоповерхівки (Getty Images)

У місто Снигиревка Миколаївської області російські військові привезли знімальну групу. Для сюжету окупанти розстріляли будинок однієї з багатоповерхівок міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря Миколаївської ОВВА Дмитра Плетенчука в Facebook.

За його словами, в результаті обстрілу загинули четверо цивільних. За попередньою інформацією, окупанти здійснювали обстріли, щоб створити відеоролик і звинуватити в цьому Збройні сили України.