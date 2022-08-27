В Николаевской области оккупанты повредили уже 10 тысяч гражданских объектов

Российские оккупанты в результате бомбардировок повредили в Николаевской области уже 10 тысяч гражданских объектов. Больше всего среди них жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА.
По данным областных властей, с начала полномасштабного вторжения российские войска повредили частично или разрушили полностью 6466 домов. Кроме того, оккупанты повредили:
Сейчас 6355 потребителей в Николаевской области остались без газа. Прекращено электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в 93 населенных пунктах (в четырех - частично) Баштанского и Николаевского районов. Работы по восстановлению газо - и электроснабжения продолжаются.
Также продолжается добровольная эвакуация. Из области выехало 25 697 человек.
Напомним, сегодня под утро российская армия снова обстреляла Николаев.
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