В Николаевской области оккупанты повредили уже 10 тысяч гражданских объектов

Российские оккупанты в результате бомбардировок повредили в Николаевской области уже 10 тысяч гражданских объектов. Больше всего среди них жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА .

По данным областных властей, с начала полномасштабного вторжения российские войска повредили частично или разрушили полностью 6466 домов. Кроме того, оккупанты повредили:

67 медицинских учреждений;

331 учебное заведение;

149 учреждений культуры;

117 объектов промышленных предприятий;

объекты жизнеобеспечения: газо - 837, электро - 591, водо - 28, теплоснабжения - 94;

1320 других не военных объектов.

Сейчас 6355 потребителей в Николаевской области остались без газа. Прекращено электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в 93 населенных пунктах (в четырех - частично) Баштанского и Николаевского районов. Работы по восстановлению газо - и электроснабжения продолжаются.

Также продолжается добровольная эвакуация. Из области выехало 25 697 человек.