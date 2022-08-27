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В Николаевской области оккупанты повредили уже 10 тысяч гражданских объектов

Фото: в Николаевской области повреждены уже 10 тысяч объектов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в результате бомбардировок повредили в Николаевской области уже 10 тысяч гражданских объектов. Больше всего среди них жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА.

По данным областных властей, с начала полномасштабного вторжения российские войска повредили частично или разрушили полностью 6466 домов. Кроме того, оккупанты повредили:

  • 67 медицинских учреждений;
  • 331 учебное заведение;
  • 149 учреждений культуры;
  • 117 объектов промышленных предприятий;
  • объекты жизнеобеспечения: газо - 837, электро - 591, водо - 28, теплоснабжения - 94;
  • 1320 других не военных объектов.

Сейчас 6355 потребителей в Николаевской области остались без газа. Прекращено электроснабжение, водоснабжение и водоотведение в 93 населенных пунктах (в четырех - частично) Баштанского и Николаевского районов. Работы по восстановлению газо - и электроснабжения продолжаются.

Также продолжается добровольная эвакуация. Из области выехало 25 697 человек.

Напомним, сегодня под утро российская армия снова обстреляла Николаев.

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