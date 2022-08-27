У Миколаївській області окупанти пошкодили вже 10 тисяч цивільних об'єктів

Російські окупанти внаслідок бомбардувань пошкодили у Миколаївській області вже 10 тисяч цивільних об'єктів. Найбільше серед них житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА .

За даними обласної влади, з початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили частково чи зруйнували повністю 6466 будинків. Крім того, окупанти пошкодили:

67 медичних закладів;

331 навчальний заклад;

149 закладів культури;

117 об’єктів промислових підприємств;

об’єкти життєзабезпечення: газо - 837, електро - 591, водо - 28, теплопостачання - 94;

1320 інших не військових об’єктів.

Наразі 6355 споживачів у Миколаївській області залишилися без газу. Припинено електропостачання, водопостачання та водовідведення у 93 населених пунктах (у чотирьох - частково) Баштанського та Миколаївського районів. Роботи з відновлення газо- та електропостачання тривають.

Також триває добровільна евакуація. З області виїхало 25 697 осіб.