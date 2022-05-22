В Николаевской области оккупанты повредили более 3 600 гражданских объектов

В Николаевской области с начала полномасштабной войны российские оккупанты повредили или уничтожили более 3 600 гражданских объектов. Большая часть из них - жилой фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Николаевскую ОВА.
По состоянию на 22 мая в Николаевской области повреждено частично или полностью 3 617 гражданских объектов, среди них
Сейчас без газоснабжения всего 3 585 потребителей. Электроэнергии, водоснабжения и водоотведения нет в 92 населенных пунктах области.
Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по базе строительной компании в Николаевской области.
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