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На запад Украины надвигается сильный ураган из Германии

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Киев, Суббота 21 мая 2022 15:15
На запад Украины надвигается сильный ураган из Германии Фото: на западе Украины ожидается ураган (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

На западе Украины в ближайшие дни ожидается сильный ветер. Надвигается ураган, который накануне привел к большим разрушениям в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радіо Трек".

Сообщается, что сегодня в Ровенской области штормовой ветер застал людей прямо в поле во время работы. Видео опубликовал местный телеграмм-канале "Рівне 1283".

Во Львове на сегодня уже объявлен желтый уровень опасности. Местные синоптики просят по возможности не парковать автомобили возле деревьев.

Предполагается, что на западную Украину идет ураган из Германии. Сегодня также ожидаются сильные штормы и торнадо в Польше, местные службы предупреждают о возможных перебоях с электричеством.

Напомним, ранее украинские синоптики объявили штормовое предупреждение на 22 мая по всей стране.

Также сообщалось, что в результате сильного торнадо на западе Германии пострадали несколько десятков человек. Во многих городах есть разрушения.

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