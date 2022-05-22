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У Миколаївській області окупанти пошкодили понад 3 600 цивільних об’єктів

Фото: у Миколаївській області пошкоджено понад 3 600 цивільних об’єктів (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаївській області з початку повномасштабної війни російські окупанти пошкодили або знищили понад 3 600 цивільних об’єктів. Більша частина з них - житловий фонд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Миколаївську ОВА.

Станом на 22 травня у Миколаївській області пошкоджено частково або повністю 3 617 цивільних об’єктів, серед них

  • об’єкти житлового фонду - 2 571;
  • медичні заклади - 33;
  • навчальні заклади - 190;
  • заклади культури - 86;
  • об’єкти промислових підприємств - 35;
  • об’єкти життєзабезпечення: газо - 145, електро - 284, водо - 16, теплопостачання - 53;
  • інші не військові об’єкти - 204.

Наразі без газопостачання всього 3 585 споживачів. Зараз електроенергії, водопостачання та водовідведення немає в 92 населених пунктах області.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по базі будівельної компанії у Миколаївській області.

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Миколаївська областьВійна Росії проти України