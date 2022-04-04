UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Николаевской области оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору

Фото: разрушенный обстрелами оккупантов элеватор в Николаевской области (facebook.com/paekua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты 3 апреля нанесли ракетный удар по элеватору в Николаевской области. Жертв нет, но предприятие парализовано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook компании ПАЭК.

"Вчера, 3 апреля, был нанесен ракетный удар по объекту ООО "Баловнянская производственная база. В результате повреждена материально-техническая база элеваторного комплекса", - говорится в сообщении.

Как отметили в компании, в результате удара жертв и пострадавших нет. Однако работа предприятия полностью парализована.

Фото: разрушенный обстрелами оккупантов элеватор в Николаевской области (facebook.com/paekua)

Напомним, 3 апреля оккупанты обстреляли Николаев и Очаков. В результате вражеского удара погибли 8 человек, еще 34 получили ранения.

Отметим, в Николаеве под вражеские обстрелы попало гинекологическое отделение.

Война России против Украины идет 40-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВойна России против УкраиныВторжение России в Украину