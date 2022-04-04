У Миколаївській області окупанти завдали ракетного удару по елеватору

Російські окупанти 3 квітня завдали ракетного удару по елеватору в Миколаївській області. Жертв немає, але підприємство паралізоване.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook компанії ПАЭК.

Як зазначили в компанії, в результаті удару жертв і постраждалих немає. Однак робота підприємства повністю паралізована.

"Вчора, 3 квітня, було завдано ракетного удару по об'єкту ТОВ "Баловнянська виробнича база. В результаті пошкоджена матеріально-технічна база елеваторного комплексу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 квітня окупанти обстріляли Миколаїв і Очаків. В результаті ворожого удару загинули 8 людей, ще 34 отримали поранення.

Відмітимо, в Миколаєві під ворожі обстріли потрапило гінекологічне відділення.

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