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В Николаевской области из-за обстрелов за сутки ранения получили 8 человек

Фото: в Николаевской области из-за обстрелов ранения получили 15 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В результате обстрелов со стороны оккупантов за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

Она отметила, что вчера российская армия обстреливала Баштанский и Николаевский районы. Вражеские снаряды попали на территорию Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубськой и Нечаянской общин.

В результате атак врага есть погибшие и 8 раненых, дети не пострадали.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - добавила Замазеева.

Сейчас в больницах Николаевской области находятся 289 пациентов, которые получили ранения из-за обстрелов. Еще 102 граждан получили помощь амбулаторно.

Напомним, что вчера оккупанты нанесли массированный удар по Николаеву и области. Российские ракеты попали в военные и гражданские объекты инфраструктуры.

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