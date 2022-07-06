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У Миколаївській області через обстріли за добу поранення отримали 8 осіб

Фото: у Миколаївській області через обстріли поранення отримали 15 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок обстрілів з боку окупантів за минулу добу у Миколаївській області поранення отримали 8 місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Миколаївської облради Анну Замазєєву в Telegram.

Вона зазначила, що вчора російська армія обстрілювала Баштанський і Миколаївський райони. Ворожі снаряди влучили на територію Очаківської, Широківської, Березнегуватської, Первомайської, Куцурубської та Нечаянської громад.

В результаті атак ворога є загиблі та 8 поранених, діти не постраждали.

"Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - додала Замазєєва.

Наразі в лікарнях Миколаївської області знаходяться 289 пацієнтів, які отримали поранення через обстріли. Ще 102 громадян отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, що вчора окупанти завдали масованого удару по Миколаєву та області. Російські ракети влучили у військові та цивільні об'єкти інфраструктури.

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