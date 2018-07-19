У Миколаївській області виявили плантацію коноплі вартістю понад 2 млн гривень

Наразі призначено хімічну експертизу

У Миколаївській області правоохоронці виявили плантацію коноплі, вартість якої за цінами чорного ринку складає понад 2 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Миколаївської області.

Плантацію виявили між посіяною сільськогосподарської культурою - соняшником.

"Правоохоронцями вилучено понад 1 тисячі рослин коноплі, а також знаряддя для їх культивування та догляду. На даний час призначено хімічну експертизу по вилученим наркотичним засобам", - повідомляють у прокуратурі.

Фото: (facebook.com/mykprok)

За фактом незаконного вирощування коноплі у промислових масштабах розпочато кримінальне провадження.

Фото: виявлені кущі коноплі (facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Нагадаємо, у кінці червня правоохоронці виявили плантацію конопель на присадибній ділянці мешканця села Лиманське в Ренійському районі Одеської області.

Крім того, співробітники Тарутинського відділення поліції в одному з сіл району в ході відпрацювання операції "Мак", виявили на присадибній ділянці 54-річної жінки плантацію конопель більш, ніж в 10 кущів, і картонну коробку з сухою подрібненою речовиною рослинного походження.