В Николаевской области мужчина сотрудничал со спецслужбами РФ за 14 тысяч гривен

Сообщается, что за такие действия в ноябре 2021 он получил 12 тысяч гривен, за которые купил квадрокоптер. С его помощью он продолжал осуществлять видеофиксацию наиболее благоприятных мест для проведения десантирования диверсионно-разведывательных групп РФ.

Также с декабря 2021 по январь 2022 годов подозреваемый получил от представителей спецслужб РФ еще 2 тысячи. За эти деньги он должен был осуществить видеосъемку местности, на которой можно разместить специально обустроенные тайники с боевыми припасами. Сообщается, что боеприпасы планировалось использовать для подрыва моста со шлюзом на дамбе через Березанский лиман.

В дальнейшем представители РФ, используя видеоматериал, изготовили по меньшей мере один тайник, в котором разместили 8 противотанковых мин, 11 тротиловых шашек и 2 взрывателя к противотанковым минам.

За процессуального руководства сообщено о подозрении жителю Николаевского района по факту пособничества в приготовлении к диверсии (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 УК Украины). Также в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.