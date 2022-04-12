У Миколаївській області чоловік співпрацював зі спецслужбами РФ за 14 тисяч гривень

Повідомляється, що за такі дії у листопаді 2021 він отримав 12 тисяч гривень, за які придбав квадрокоптер. З його допомогою він продовжував здійснювати відеофіксацію найбільш сприятливих місць для проведення десантування диверсійно-розвідувальних груп РФ.

Також з грудня 2021 по січень 2022 років підозрюваний одержав від представників спецслужб РФ ще 2 тисячі. За ці гроші він мав здійснити відеозйомку місцевості, на якій можна розмістити спеціально облаштовані схованки з бойовими припасами. Повідомляється, що боєприпаси планувалося використати для підриву мосту зі шлюзом на дамбі через Березанський лиман.

Надалі представники РФ, використовуючи відеоматеріал, виготовили щонайменше одну схованку, в якій розмістили 8 протитанкових мін, 11 тротилових шашок та 2 підривачі до протитанкових мін.

За процесуального керівництва повідомлено про підозру жителю Миколаївського району за фактом пособництва у готуванні до диверсії (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 КК України). Також стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.