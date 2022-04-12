ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Бучанском районе псевдостароста получил подозрение в коллаборационизме

Новина українською →
Киевская область, Вторник 12 апреля 2022 14:45
В Бучанском районе псевдостароста получил подозрение в коллаборационизме Фото: Коллаборант уже под стражей (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Житель Киевской области получил подозрение за публичные призыві к сотрудничеству с вооруженными формированиями государства-агрессора и распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева житель области получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса. В условиях военного положения подозреваемый неоднократно передавал данные о расположении ВСУ и терробороны.

"По данным следствия, подозреваемый в условиях военного положения в конце февраля 2022 года принял предложение представителей Вооруженных сил РФ и был ими провозглашен старостой одного из населенных пунктов Бучанского района Киевской области. В дальнейшем он неоднократно публично призывал жителей села к сотрудничеству с Вооруженными силами страны-агрессора", – говорится в сообщении.

В данный момент псевдостароста содержится под стражей. Над уголовным производством работают следователи Нацполиции и СБУ.

К слову, российские оккупанты отпустили из плена старосту общины в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины Буча Киевская область Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше