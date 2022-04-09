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Есть ли в Николаевской области мародеры: в ОГА дали ответ

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Николаевская область, Суббота 09 апреля 2022 10:46
Есть ли в Николаевской области мародеры: в ОГА дали ответ Фото: глава Николаевской ОГА Виталий Ким (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, есть ли в регионе мародеры. По его словам, пока их нет, были попытки, однако их пресекли.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"В области мародеров нет. Мы с ним боремся с первого дня и дали понять, что ничего из этого не выйдет. Были попытки мародерства - мы это пресекли. Все военные, что-то взяли и пришли к согласию - они оформили документы на компенсацию. То есть по этому поводу у нас в основном порядок", - сказал Ким.

Напомним, также глава Николаевской ОГА заявил, что сейчас не наблюдается угроза прорыва немцев через Вознесенск в Одессу.

Также он заявил, что жители региона сдают значительное количество единиц вражеской техники.

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