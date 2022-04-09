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Чи є в Миколаївській області мародери: в ОДА дали відповідь

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Миколаївська область, Субота 09 квітня 2022 10:46
Чи є в Миколаївській області мародери: в ОДА дали відповідь Фото: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, чи є в регіоні мародери. За його словами, наразі їх немає, були спроби, однак їх присікли.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"В області мародерів немає. Ми з ним боремося з першого дня і дали зрозуміти, що нічого з цього не вийде. Були намагання мародерства - ми це присікли. Усі військові, що щось взяли і дійшли згоди - вони оформили документи на компенсування. Тобто з цього приводу в нас здебільшого порядок", - сказав Кім.

Нагадаємо, також глава Миколаївської ОДА заявив, що зараз не спостерігається загроза прориву окупантів через Вознесенськ до Одеси.

Також він заявив, що мешканці регіону здають значну кількість одиниць ворожої техніки.

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