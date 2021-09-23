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В Николаевской области локомотив столкнулся с грузовиком

Автор: Сергей Пышкин

На Первомайщине в Николаевской области произошло ДТП с участием грузовика КРАЗ и локомотива. Авария привела к смерти 55-летнего водителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Согласно данным следствия, авария произошла около 13:50. Несмотря на экстренное торможение, 32-летний машинист локомотива совершил столкновение с грузовиком марки КРАЗ.

В результате аварии, от полученных травм, погиб 55-летний водитель.

"Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и его причины", - пишет пресс-служба.

Расследование продолжается.

Фото: в Николаевской области локомотив столкнулся с грузовиком (фото mk.npu.gov.ua)

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Николаевская область