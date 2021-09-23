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У Миколаївській області локомотив зіткнувся з вантажівкою

Автор: Сергій Пишкін

На Первомайщині у Миколаївській області сталося ДТП за участі вантажівки КРАЗ та локомотива. Аварія призвела до смерті 55-річного водія.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними слідства, аварія сталася близько о 13:50. Попри екстрене гальмування, 32-річний машиніст локомотиву здійснив зіткнення з вантажівкою марки КРАЗ.

Внаслідок аварії, від отриманих травм, загинув 55-річний водій.

"Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та її причини", - пише пресслужба.

Розслідування триває.

Фото: у Миколаївській області локомотив зіткнувся з вантажівкою (mk.npu.gov.ua)

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Миколаєвська область