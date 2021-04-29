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В Николаевской области ликвидировали фейковый "сельский совет"

Новина українською → Николаевская область, Четверг 29 апреля 2021 18:05
В Николаевской области ликвидировали фейковый "сельский совет" Фото: СБУ ликвидировала "сельский совет" в Николаевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины ликвидировала на территории Николаевской области фейковый "сельский совет". Так называемый "сельсовет" создал, как говорят в СБУ, сторонник идеологии "народовластия".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По версии СБУ, инициатор создания фейкового "сельсовета" хотел дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Он собрал односельчан, избравших его "новым" сельским головой.

"Он подготовил ряд документов, которые, по мнению кураторов, должны были легализовать "орган самоуправления". Кроме того, он размещал в соцсетях сообщения о своей деятельности", - рассказали в СБУ.

Кроме того, следствие установило, что фейковый "сельский голова" в декабре 2020 года участвовал во "всеукраинском национальном конгрессе" в Киеве, целью которого было создание системы параллельных органов власти в Украине.

Правоохранители возбудили дело по факту самовольного присвоения властных полномочий и провели обыски у подозреваемого. У него изъяли печать так называемого органа местного самоуправления - "Государство Украина", которую использовал при переписке с госучреждениями.

Фото: СБУ ликвидировала фейковый "сельский совет" (ssu.gov.ua)

Напомним, в начале марта СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая создавала "альтернативные" ОТО на территории Украины. Организаторам этой сети грозит до 3 лет лишения свободы.

А в феврале СБУ разоблачила сеть агитаторов, призывавших к захвату государственной власти в Украине.

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