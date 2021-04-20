В Николаевской области идет строительство дорог к черноморскому побережью, - "Укравтодор"

В Николаевской области в ходе реализации президентской программы "Большая стройка" возобновились дорожно-ремонтные работы на дороге Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка", которая ведет к курортному городу Очаков.
Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
Дорога Т-15-07 проходит вдоль Бугского и Днепровского лиманов и соединяет живописные села Старая Богдановка, Козырка, Парутино, Дмитровку, Куцуруб и другие с областным и районным центрами.
В 2020 году на этой дороге уже стартовал текущий средний ремонт трех отрезков, один из которых протяженностью 3 км был сдан в эксплуатацию. В 2021 году, как только позволила погода, работы продолжились на двух других отрезках - в районе Большой Коренихи и Козырки.
Как сообщает "Укравтодор", в районе Козырки работы начались на прошлой неделе на отрезке км 20+000 - км 22+400. Здесь уже устроен финишный слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров.
В настоящее время дорожная техника уже перемещена на участок км 6+300 - км 8+300 возле Большой Коренихи. Здесь также в ближайшие дни будет устроен верхний слой покрытия.
Отмечается также, что одновременно дорожники устанавливают бордюры и изготавливают автопавильоны для будущих остановок общественного транспорта в селе Козырка.
"Укравтодор" отмечает, что восстановление трассы Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" по всей протяженности, с учетом ее туристического значения, является приоритетной задачей для Николаевской области. В планах - сделать ее еще более комфортной и доступной.
Параллельно ведется также проектирование ремонта других участков этой трассы и устройство велодорожек и электроосвещения вдоль дороги от села Парутино до Очакова.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявлял, что восстановление дорог местного значения является приоритетом на 2021 год.