В Николаевской области идет строительство дорог к черноморскому побережью, - "Укравтодор"

В Николаевской области в ходе реализации президентской программы "Большая стройка" возобновились дорожно-ремонтные работы на дороге Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка", которая ведет к курортному городу Очаков.

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

Дорога Т-15-07 проходит вдоль Бугского и Днепровского лиманов и соединяет живописные села Старая Богдановка, Козырка, Парутино, Дмитровку, Куцуруб и другие с областным и районным центрами.

В 2020 году на этой дороге уже стартовал текущий средний ремонт трех отрезков, один из которых протяженностью 3 км был сдан в эксплуатацию. В 2021 году, как только позволила погода, работы продолжились на двух других отрезках - в районе Большой Коренихи и Козырки.

Как сообщает "Укравтодор", в районе Козырки работы начались на прошлой неделе на отрезке км 20+000 - км 22+400. Здесь уже устроен финишный слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 сантиметров.

В настоящее время дорожная техника уже перемещена на участок км 6+300 - км 8+300 возле Большой Коренихи. Здесь также в ближайшие дни будет устроен верхний слой покрытия.

Отмечается также, что одновременно дорожники устанавливают бордюры и изготавливают автопавильоны для будущих остановок общественного транспорта в селе Козырка.

"Укравтодор" отмечает, что восстановление трассы Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" по всей протяженности, с учетом ее туристического значения, является приоритетной задачей для Николаевской области. В планах - сделать ее еще более комфортной и доступной.

Параллельно ведется также проектирование ремонта других участков этой трассы и устройство велодорожек и электроосвещения вдоль дороги от села Парутино до Очакова.