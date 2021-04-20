У Миколаївській області йде будівництво доріг до чорноморського узбережжя, - "Укравтодор"

У Миколаївській області в ході реалізації президентської програми "Велике будівництво" поновилися дорожньо-ремонтні роботи на дорозі Т-15-07 Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку "Чорноморка", що веде до курортного міста Очаків.

Про це повідомила прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

Дорога Т-15-07 проходить уздовж Бузького та Дніпровського лиманів і з'єднує мальовничі села Стара Богданівка, Козирка, Парутине, Дмитрівка, Куцуруб та інші з обласним і районним центрами.

У 2020 році на цій дорозі вже стартував поточний середній ремонт трьох відрізків, один з яких протяжністю 3 км був зданий в експлуатацію. У 2021 році, як тільки дозволила погода, роботи поновилися на двох інших відрізках - у районі Великої Коренихи й Козирки.

Як повідомляє "Укравтодор", у районі Козирки роботи почалися минулого тижня на відрізку км 20+000 - км 22+400. Тут уже влаштований фінішний шар покриття з щебенево-мастичного асфальтобетону товщиною 5 сантиметрів.

Наразі дорожню техніку вже переміщено на ділянку км 6+300 - км 8+300 біля Великої Коренихи. Тут також найближчими днями буде влаштований верхній шар покриття.

Відзначається також, що одночасно дорожники встановлюють бордюри і виготовляють автопавільйони для майбутніх зупинок громадського транспорту в селі Козирка.

"Укравтодор" наголошує, що відновлення траси Т-15-07 Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку "Чорноморка" по всій протяжності, з урахуванням її туристичного значення, є пріоритетним завданням для Миколаївській області. У планах - зробити її ще більш комфортною та доступною.

Паралельно ведеться також проєктування ремонту інших ділянок цієї траси і влаштування велодоріжок та електроосвітлення уздовж дороги від села Парутине до Очакова.