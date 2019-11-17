В Николаевской области горел дизельный поезд

В Николаевской области вчера, 16 ноября, произошел пожар в дизельном поезде "Колосовка-Николаев". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, около 13:23 спасатели получили информацию о возгорании в дизельном поезде, который двигался по маршруту "Колосовка-Николаев", вблизи станции Новокатериновка.

Спасатели установили, что огнем были охвачены локомотив и последний вагон поезда. Пожар был локализован в 14 часов, а уже после 15:25 полностью ликвидирован на площади 50 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане произошел масштабный пожар в поезде. Установлено, что в поезде произошел взрыв газового баллона, в результате чего загорелись три вагона. Жертвами масштабного пожара стали более 60 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Берлине произошел пожар в одном из вагонов пассажирского поезда дальнего следования. Пожар в вагоне вспыхнул на станции "Бельвю", расположенной в центре Берлина. В результате пожара пострадали 3 человека.