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В Николаевской области в ДТП с грузовиком пострадали пятеро детей

Николаевская область, Пятница 28 августа 2020 13:43
В Николаевской области в ДТП с грузовиком пострадали пятеро детей
Фото: аварийный знак (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Вчера, 27 августа, в Арбузинском районе Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии пострадали шестеро пассажиров, из них пятеро несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, ДТП произошло около 22:20 на автодороге Благовещенское-Николаев возле села Благодатное. По предварительной информации, грузовик Renault Magnum столкнулся с легковым авто Opel Zafira. В результате аварии пятеро детей в возрасте 7, 12, 15 и двое 17 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Кроме того, травмировался 33-летний водитель, однако он отказался от медицинской помощи. Водитель грузовика не пострадал.

В Николаевской области в ДТП с грузовиком пострадали пятеро детей

Фото: ДТП в Николаевской области (mk.npu.gov.ua)

Правоохранители открыли уголовное производство предварительно по ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами“. Сейчас они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, в городе Березань Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних.

Кроме того, во Львовской области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса пострадали шесть человек.

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