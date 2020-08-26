Во Львовской области в ДТП с грузовиком пострадали шесть человек

Фото: аварийный знак (РБК-Украина)

К ликвидации последствий аварии были привлечены четыре спасателя и одна единица спецтехники

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием грузовика и микроавтобуса. В результате аварии пострадали шесть человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в селе Тухолька Сколевского района произошло столкновение грузового автомобиля Volvo с микроавтобусом Peugeot Boxer. Всех пострадавших, в результате ДТП, госпитализировали в Сколевскую центральную больницу.

В ведомстве отмечают, что пожарно-спасательным отделением отключили аккумуляторную батарею в автомобиле Peugeot Boxer. К ликвидации последствий ДТП были привлечены четыре человека личного состава и одну единицу спецтехники.

Фото: ДТП в селе Тухолька (dsns.gov.ua)

Напомним, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб десятилетний мальчик и еще двое взрослых были госпитализированы.

Вместе с тем, на выезде из Кривого Рога произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли двое людей.

Кроме того, в Одессе на Николаевской дороге произошло тройное дорожно-транспортное происшествие.