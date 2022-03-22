В Николаевской области десантники сбили "Иглой" российскую крылатую ракету

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В частности, десантники в небе зафиксировали вражескую ракету и выстрелом из "Игла" уничтожили ее. Отмечается, что она летела в направлении Кропивницкого.

"Во время боевого дежурства, подразделение противовоздушной обороны в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области, зафиксировал и метким выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету, которая летела в направлении города Кропивницкого", - говорится в сообщении.