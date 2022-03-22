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В Николаевской области десантники сбили "Иглой" российскую крылатую ракету

"Иглой" уничтожили российскую крылатую ракету (facebook.com/www.dshv.mil.gov)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские десантники сообщают, что сбили российскую крылатую ракету над Николаевской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

В частности, десантники в небе зафиксировали вражескую ракету и выстрелом из "Игла" уничтожили ее. Отмечается, что она летела в направлении Кропивницкого.

"Во время боевого дежурства, подразделение противовоздушной обороны в небе над одним из населенных пунктов Николаевской области, зафиксировал и метким выстрелом из ПЗРК "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету, которая летела в направлении города Кропивницкого", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинская ПВО сбила российского беспилотника и два боевых самолета.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 27-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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