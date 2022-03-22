У Миколаївській області десантники збили "Іглою" російську крилату ракету

Українські десантники повідомляють, що збили російську крилату ракету над Миколаївською областю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Зокрема, десантники у небі зафіксували ворожу ракету та пострілом із "Ігла" знищили її. Зазначається, що вона летіла у напрямку міста Кропивницький.
"Під час бойового чергування, підрозділ протиповітряної оборони в небі над одним із населених пунктів Миколаївській області, зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямок міста Кропивницького", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що українська ППО збила російського безпілотника та два бойових літаки.
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