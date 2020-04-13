В Николаевской области число зараженных COVID-19 возросло до 5

В Николаевской области возросло количество инфицированных коронавирусом COVID-19 - зарегистрировано 5 подтвержденных случаев. Об этом передает Николаевская облгосадминистрация.

Отмечается, что первыми заболели две женщины пенсионного возраста, жительницы села Вороновка Вознесенского района. На данный момент они находятся на стационарном лечении.

"По факту обнаружения этих случаев проведено эпидемиологическое расследование с применением лабораторных методов исследований, выявлено 3 положительных результата среди контактных. Из них два человека живут в с.Вороновка, одна в г.Вознесенске", - отметили в ОГА.

Трое новых инфицированных получают амбулаторное лечение на дому в условиях самоизоляции. В настоящее время определен широкий круг контактных лиц - их 17. Им проведут срочное лабораторного обследования.

"В течение дня, 12 апреля, за медицинской помощью обратился 1 пациент с подозрением на COVID-19, который госпитализирован в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней", - добавили в администрации.

Также сообщается, что в инфекционном стационаре сейчас находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19.

Напомним, в Тернопольской области зарегистрировали еще 41 медика, инфицированного коронавирусом.

В Украине по состоянию на 12 количество заразившихся коронавирусом COVID-19 составила 2777 человек. Зафиксировано 83 летальных случая, 89 пациентов выздоровели. За предыдущие сутки зафиксировано 266 новых случаев.