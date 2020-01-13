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В Николаевской области от бешенства умер человек

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Он отказался от лечения после того, как его укусила собака

В Николаевской области от бешенства умер 31-летний мужчина, который отказался от лечения после укуса бездомной собаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

Как сообщается, мужчина был госпитализирован 11 января с диагнозом "Бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы течения. Он умер вечером 12 января.

Отмечается, что мужчина получил укус еще в августе, однако в дальнейшем игнорировал профилактическое лечение от бешенства.

"31-летний мужчина получил укус бездомной собаки в августе 2019 года, обратился за медицинской помощью, однако от профилактических прививок отказался. Больной был направлен к травматологу. Несмотря на многократное напоминание медработников по телефону, на прием не пришел. Наблюдение за собакой не проводилось", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 11 января проверили качество оказания антирабической помощи населению района. Кроме этого, готовится видеосовещание с руководителями учреждений здравоохранения области по этому вопросу.

Отметим, в процессе распространения вируса центральной нервной системой развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. В случае промедления с оказанием медицинской помощи сразу после укуса, смерть неизбежна.

Напомним, в 2019 году Министерство здравоохранения направило в регионы первую партию из 15 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства. Всего Украина закупила более 93 тыс. доз вакцин для профилактики бешенства.

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