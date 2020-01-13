У Миколаївській області від сказу помер чоловік

У Миколаївській області від сказу помер 31-річний чоловік, який відмовився від лікування після укусу бездомного собаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації.

Як повідомляється, чоловік був госпіталізований 11 січня з діагнозом "Сказ. Маніфестна форма" важкої форми перебігу. Він помер увечері 12 січня.

Зазначається, що чоловік отримав укус ще в серпні, проте надалі ігнорував профілактичне лікування від сказу.

"31-річний чоловік отримав укус бездомного собаки в серпні 2019 року, звернувся за медичною допомогою, однак відмовився від профілактичних щеплень. Хворий був направлений до травматолога. Попри багаторазові нагадування медпрацівників за телефоном, на прийом не прийшов. Спостереження за собакою не проводилося", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що 11 січня перевірили якість надання антирабічної допомоги населенню району. Крім цього, готується відеонараду з керівниками закладів охорони здоров'я області з цього питання.

Відзначимо, в процесі розповсюдження вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. У разі зволікання з наданням медичної допомоги відразу після укусу, смерть неминуча.

Нагадаємо, у 2019 році Міністерство охорони здоров'я направило в регіони першу партію з 15 тис. доз вакцин для профілактики сказу. Всього Україна закупила понад 93 тис. доз вакцин для профілактики сказу.