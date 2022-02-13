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В Николаевской области автомобиль столкнулся с фурой: погиб ребенок и четверо взрослых

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Николаевской области на трассе Киев-Одесса вечером 13 февраля произошло смертельное ДТП. Погибли пять человек, в том числе ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Авария произошла около 19:45 на трассе Киев-Одесса возле поселка городского типа Кривое Озеро. Водитель внедорожника Toyota столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли пять человек. Среди них один ребенок, предварительно в возрасте до 8 лет.

На месте аварии работают 10 сотрудников и две единицы спецтехники ГСЧС. Спасатели деблокируют из искореженного кузова внедорожника тела погибших.

Напомним, 11 февраля в Черновицкой области сотрудник налоговой службы устроил смертельное ДТП.

Отметим, 9 февраля сообщалось о том, что трассе Киев-Харьков-Довжанский машина из кортежа Ярославского насмерть сбила мужчину.

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ДТПНиколаевская областьГСЧС