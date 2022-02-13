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У Миколаївській області автомобіль зіткнувся з фурою: загинула дитина і четверо дорослих

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Миколаївській області на трасі Київ-Одеса ввечері 13 лютого сталася смертельна ДТП. Загинули п'ятеро людей, у тому числі дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Аварія сталася близько 19:45 на трасі Київ-Одеса біля селища міського типу Криве Озеро. Водій позашляховика Toyota зіткнувся з фурою. В результаті ДТП загинули п'ятеро людей. Серед них одна дитина, попередньо віком до 8 років.

На місці аварії працюють 10 співробітників та дві одиниці спецтехніки ДСНС. Рятувальники деблокують із викрученого кузова позашляховика тіла загиблих.

Нагадаємо, 11 лютого у Чернівецькій області співробітник податкової служби влаштував смертельну ДТП.

Зазначимо, 9 лютого повідомлялося про те, що траса Київ-Харків-Довжанський машина з кортежу Ярославського на смерть збила чоловіка.

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ДТПМиколаївська областьДСНС