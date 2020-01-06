В Николаевской области авто врезалось в дерево, есть жертвы

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один госпитализирован с травмами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщается, что ДТП произошло 6 января около 11:30 в Вознесенском районе на автодороге "Николаев - Благовещенское" вблизи села Дорошовка.

"Водитель автомобиля BMW-535, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где в дальнейшем произошло столкновение с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия 26-летний водитель скончался на месте происшествия, 53-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель автомобиля совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб.

Также сообщалось, что в Словакии произошло масштабное ДТП с участием 20 автомобилей. При этом травмы получили 5 украинцев.