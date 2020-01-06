У Миколаївській області авто врізалося в дерево, є жертви

В Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої один чоловік загинув, ще один госпіталізований з травмами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Миколаївській області.

Повідомляється, що ДТП сталося 6 січня близько 11:30 у Вознесенському районі на автодорозі "Миколаїв - Благовіщенське" поблизу села Дорошівка.

"Водій автомобіля BMW-535, за попередніми даними, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де в подальшому сталося зіткнення з деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди 26-річний водій помер на місці події, 53-річний пасажир з тілесними ушкодженнями госпіталізований в медичний заклад", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. ст 2.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть).

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області п'яний водій автомобіля скоїв наїзд на двох малолітніх дітей. В результаті ДТП одна дитина загинула.

Також повідомлялося, що в Словаччині сталося масштабне ДТП за участю 20 автомобілів. При цьому травми отримали 5 українців.