В Николаевской обл. сняли ограничения на движение грузовиков и маршруток

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Кировоградской обл. ограничения сняли еще до полуночи 11 января

В Николаевской области снято ограничение движения для большегрузных и маршрутных транспортных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" в Facebook.

Как отмечается, в связи с проведением снегоочистительных работ, с 14:00 12 января сняты ограничения движения на дороге М-13 Кропивницкий - Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью.

"На других дорогах государственного значения проезд также обеспечен", - говорится в сообщении.

В Службе автомобильных дорог в Кировоградской области заявили, что ограничения на движение транспорта во всех направлениях были сняты еще до полуночи 11 января.

"Проезд по дорогам области обеспечен. Техника продолжает обрабатывать дороги противогололедной смесью", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 января из-за непогоды в Украине было введено ограничение движения транспорта в Кировоградской и Николаевской областях.

Кроме того, в связи с осложнением погодных условий, пассажирский самолет, следовавший из Египта, вчера, 11 января, совершил вынужденную посадку в аэропорту "Борисполь".