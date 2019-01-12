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У Миколаївській обл. зняли обмеження на рух вантажівок і маршруток

Новини » Транспорт    12.01.2019 - 16:56
У Миколаївській обл. зняли обмеження на рух вантажівок і маршруток
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Кіровоградській обл. обмеження зняли ще до півночі 11 січня

У Миколаївській області знято обмеження руху для вантажних і маршрутних транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укравтодору" в Facebook.

Як зазначається, у зв'язку з проведенням снігоочисних робіт, з 14:00 12 січня знято обмеження руху на дорозі М-13 Кропивницький - Платоново, км 76 + 432 - км 157 + 067 від межі з Кіровоградською областю до кордону з Одеською областю.

"На інших дорогах державного значення проїзд забезпечений", - йдеться в повідомленні.

У Миколаївській обл. зняли обмеження на рух вантажівок і маршруток

У Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області заявили, що обмеження на рух транспорту в усіх напрямках були зняті ще до півночі 11 січня.

"Проїзд дорогами області забезпечено. Техніка продовжує обробляти дороги протиожеледними сумішами", - йдеться в повідомленні.

У Миколаївській обл. зняли обмеження на рух вантажівок і маршрутокУ Миколаївській обл. зняли обмеження на рух вантажівок і маршруток

Раніше РБК-Україна писало, що 11 січня через негоду в Україні було введено обмеження руху транспорту у Кіровоградській та Миколаївській областях.

Крім того, у зв'язку з ускладненням погодних умов, пасажирський літак, який прямував з Єгипту, вчора, 11 січня, здійснив вимушену посадку в аеропорту "Бориспіль".

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