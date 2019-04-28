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В Николаевской обл. в результате взрыва погиб военнослужащий

Новости » Происшествия    28.04.2019 - 01:49
В Николаевской обл. в результате взрыва погиб военнослужащий
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Полиция считает, что мужчина погиб в результате взрыва гранаты

В субботу, 27 апреля, в Вознесенске (Николаевская область) в результате взрыва в жилом доме погиб военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу полиции Николаевской области в Facebook.

Как сообщается, полиция получила сообщение о взрыве в одном из жилых домов. Прибыв на место происшествия правоохранители обнаружили тело 55-летнего военнослужащего. Мужчина скончался от полученных травм.

Отмечается, что во время осмотра места происшествия взрывотехники обнаружили осколки от гранаты Ф-1. Изъятые осколки были направлены на соответствующее исследование.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", - добавили в полиции.

В Николаевской обл. в результате взрыва погиб военнослужащий

 

Напомним, ранее в Измаиле Одесской области в одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате которого ее владелец получил телесные повреждения. Пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали. Источником взрыва в квартире стала граната Ф-1.

РБК-Украина писало, что в Никопольском районе Донецкой области у 63-летнего мужчины взорвалась в руках светошумовая граната. Местный житель нашел гранату и решил ее испытать с товарищем. Пострадавшего с тяжелыми повреждениями госпитализировали в больницу.

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