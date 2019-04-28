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У Миколаєвській обл. внаслідок вибуху загинув військовослужбовець

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 01:49
У Миколаєвській обл. внаслідок вибуху загинув військовослужбовець
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Поліція вважає, що чоловік загинув внаслідок вибуху гранати

У суботу, 27 квітня, у Вознесенську (Миколаївська область) в результаті вибуху в житловому будинку загинув військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Миколаївської області у Facebook.

Як повідомляється, поліція отримала повідомлення про вибух в одному з житлових будинків. Прибувши на місце події правоохоронці виявили тіло 55-річного військовослужбовця. Чоловік помер від отриманих травм.

Зазначається, що під час огляду місця події вибухотехніки виявили осколки від гранати Ф-1. Вилучені осколки були направлені на відповідне дослідження.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство" із позначкою "нещасний випадок", - додали в поліції.

У Миколаєвській обл. внаслідок вибуху загинув військовослужбовець

 

Нагадаємо, раніше в Ізмаїлі Одеської області в одній з квартир житлового будинку стався вибух, в результаті якого її власник отримав тілесні ушкодження. Потерпілого у стані алкогольного сп'яніння госпіталізували. Джерелом вибуху в квартирі стала граната Ф-1.

РБК-Україна писало, що у Нікопольському районі Донецької області у 63-річного чоловіка вибухнула в руках світлошумова граната. Місцевий мешканець знайшов гранату й вирішив її випробувати з товаришем. Потерпілого з тяжкими ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

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