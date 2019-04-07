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В Донецкой области в руках у мужчины взорвалась граната

Новости » Происшествия    07.04.2019 - 13:40
В Донецкой области в руках у мужчины взорвалась граната
Иллюстративное фото (Photo by Andrew Burton/Getty Images)

В результате взрыва светошумовой гранаты у мужчины диагностировали ампутацию кисти

В Никопольском районе Донецкой области у 63-летнего мужчины взорвалась в руках светошумовая граната. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что местный житель нашел гранату и решил ее испытать возле села Федоровка со своим товарищем.

"Светошумовая граната взорвалась у мужчины прямо в руках. С тяжелыми повреждениями пострадавшего госпитализировали в больницу", - сообщили правоохранители.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. У пострадавшего было диагностировано травматическую ампутацию кисти. Данный факт квалифицировали по ст. 15, ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киевской области в автомобиле во время движения взорвалась граната. лідчі установили, что автомобиль "Тойота Кэмри" под управлением водителя 1976 г.н. двигался по автодороге "Киев-Переяслав-Хмельницкий" на скорости 150 км/час. Во время движения, в салоне автомобиля раздался взрыв, в результате чего водитель погиб на месте, однако автомобиль продолжил свое движение, после чего съехал в кювет и совершил столкновение с деревом.

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