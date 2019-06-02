В Николаевской обл. при лобовом столкновении автомобилей погибло 2 человека

В Николаевской области на расстоянии 5 километров от населенного пункта Кривое Озеро произошло столкновение автомобилей Renault Logan и ВАЗ-2107, что привело к гибели 2 человек, еще 1 человек получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

Сообщается, что 27-летний водитель автомобиля ВАЗ, который был работником полиции, скончался на месте от полученных травм, водитель автомобиля Renault скончался в больнице, а его жена была госпитализирована и получает необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествии работает следственно-оперативная группа и спасатели, которые устанавливаю все обстоятельства происшествия.

"Произошедшее квалифицировано по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", - сообщили в Нацполіції.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области в результате столкновения автомобилей погибли 4 человека. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лиманском районе в районе с. Булдинка, на трассе столкнулись автомобили Toyota и "ГАЗель", полицией устанавливаются все обстоятельства происшествия.