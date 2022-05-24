ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Миколаївській та Херсонській областях окупанти повністю знищили кілька сіл, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Миколаїв, Вівторок 24 травня 2022 16:40
У Миколаївській та Херсонській областях окупанти повністю знищили кілька сіл, - ОК "Південь" Фото: у Миколаївській та Херсонській областях окупанти стерли з лиця землі кілька сіл (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти продовжують наносити артилерійські удари по населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей. Кілька сіл повністю знищені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Обстановка на лінії зіткнення в Миколаївській і Херсонській областях - стабільно напружена", - йдеться в повідомленні.

Противник не робить спроб просунутися вперед. Окупанти зміцнюють оборону і продовжують наносити артилерійські удари по позиціях Збройних сил України і мирним населеним пунктам.

"Від кількох сіл на непідконтрольній Україні території, залишилися одні руїни", - уточнили в ОК "Південь".

Нагадаємо, Миколаїв і область залишаються однією з найгарячіших точок фронту. Регіон постійно піддається ракетним і артилерійським обстрілам з окупованої частини Херсонської області.

За минулу добу у Миколаївській області в результаті обстрілів поранення отримали 11 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Миколаївська область Херсонская область Збройні сили України
NEWS
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України