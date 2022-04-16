В Николаевской и Херсонской областях оккупанты пополняют запасы, чтобы продолжить наступление

"В Николаевской и Херсонской областях противник продолжает мероприятия по восстановлению боеспособности, пытается пополнить запасы и оборудовать позиции. Очевидно, противник активизирует боевые действия и будет пытаться возобновить наступление с целью выхода на административные границы Херсонской области. Но наши силы готовят адекватный ответ", - пишет пресс-служба.

В течение ночи оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ и населенным пунктам. Обстреливали из танков и артиллерии. В результате атаки были разрушены объекты инфраструктуры Кировоградской и Николаевской областей.

Потери врага за минувшую ночь:

14 боевого состава;

4 единицы техники.

"Несмотря на пребывание в акватории Черного моря группировка российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, уровень угрозы ракетных ударов остается высоким", - добавляет пресс-служба.