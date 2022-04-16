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В Николаевской и Херсонской областях оккупанты пополняют запасы, чтобы продолжить наступление

Фото: в Николаевской и херсонские областях оккупанты возобновляют запасы, чтобы возобновить наступление (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты восстанавливают боеспособность в Николаевской и Херсонской областях. Планируют активизировать боевые действия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В Николаевской и Херсонской областях противник продолжает мероприятия по восстановлению боеспособности, пытается пополнить запасы и оборудовать позиции. Очевидно, противник активизирует боевые действия и будет пытаться возобновить наступление с целью выхода на административные границы Херсонской области. Но наши силы готовят адекватный ответ", - пишет пресс-служба.

В течение ночи оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ и населенным пунктам. Обстреливали из танков и артиллерии. В результате атаки были разрушены объекты инфраструктуры Кировоградской и Николаевской областей.

Потери врага за минувшую ночь:

  • 14 боевого состава;
  • 4 единицы техники.

"Несмотря на пребывание в акватории Черного моря группировка российских военных кораблей, вооруженных крылатыми ракетами, уровень угрозы ракетных ударов остается высоким", - добавляет пресс-служба.

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