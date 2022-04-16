У Миколаївській та Херсонській областях окупанти поновлюють запаси, щоб продовжити наступ

"В Миколаївській та Херсонській областях противник продовжує заходи з відновлення боєздатності, намагається поповнити запаси та обладнати позиції. Вочевидь, противник активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Але наші сили готують адекватну відповідь", - пише пресслужба.

Протягом ночі окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ й населеним пунктам. Обстрілювали з танків й артилерії. Внаслідок атаки були зруйновані об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей.

Втрати ворога за минулу ніч:

14 бойового складу;

4 одиниці техніки.

"Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря угруповання російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами, рівень загрози ракетних ударів залишається високим", - додає пресслужба.