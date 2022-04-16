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У Миколаївській та Херсонській областях окупанти поновлюють запаси, щоб продовжити наступ

Фото: в Миколаївській та Херсонські областях окупанти поновлюють запаси, щоб відновити наступ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відновлюють боєздатність у Миколаївській та Херсонській областях. Планують активізувати бойові дії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"В Миколаївській та Херсонській областях противник продовжує заходи з відновлення боєздатності, намагається поповнити запаси та обладнати позиції. Вочевидь, противник активізує бойові дії та намагатиметься відновити наступ з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області. Але наші сили готують адекватну відповідь", - пише пресслужба.

Протягом ночі окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ й населеним пунктам. Обстрілювали з танків й артилерії. Внаслідок атаки були зруйновані об’єкти інфраструктури Кіровоградської та Миколаївської областей.

Втрати ворога за минулу ніч:

  • 14 бойового складу;
  • 4 одиниці техніки.

"Зважаючи на перебування в акваторії Чорного моря угруповання російських військових кораблів, озброєних крилатими ракетами, рівень загрози ракетних ударів залишається високим", - додає пресслужба.

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