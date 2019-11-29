В Николаевском облсовете взломали дверь и пытаются отстранить главу

Депутаты Николаевского областного совета взломали дверь в сессионный зал и пытаются отстранить главу Викторию Москаленко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что накануне вечером группа депутатов взломала дверь в сессионный зал и вынесла кабинку для голосования. По словам главы облсовета, это сделано для того, чтобы отстранить ее от обязанностей.

Также сообщается, что на месте инцидента работает полиция, а депутаты областного совета проводят закрытое заседание в одном из помещений, не допускают журналистов. По данным СМИ, они пытаются любым способом отстранить Москаленко.

После этого активисты встретились со Стадником и требовали прекратить давление на областной совет, так как в последние дни ряд депутатов публично заявляли о давлении со стороны ОГА. Следующая сессия была запланирована на 3 декабря, но накануне группа депутатов собрала достаточно подписей и потребовала провести сегодня внеочередное заседание.

Фото: ситуация в облсовете Николаева (news.pn)

Напомним, в октябре в Черкасском облсовете произошла стычка между полицией и митингующими. Стычки произошли, когда к участникам акции против капитуляции не вышел глава ОГА Игорь Шевченко.