У Миколаївській облраді зламали двері і намагаються відсторонити голову

Депутати Миколаївської обласної ради зламали двері до сесійної зали і намагаються відсторонити голову Вікторію Москаленко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що напередодні ввечері група депутатів зламала двері до сесійної зали і винесла кабінку для голосування. За словами голови облради, це зроблено для того, щоб відсторонити її від обов'язків.

Також повідомляється, що на місці інциденту працює поліція, а депутати обласної ради проводять закрите засідання в одному з приміщень, не допускають журналістів. За даними ЗМІ, вони намагаються будь-яким способом відсторонити Москаленко.

Після цього активісти зустрілися з Стадником і вимагали припинити тиск на обласну раду, так як в останні дні ряд депутатів публічно заявляли про тиск з боку ОДА. Наступна сесія була запланована на 3 грудня, але напередодні група депутатів зібрала достатньо підписів і вимагала провести сьогодні позачергове засідання.

Фото: ситуація в облраді Миколаєва (news.pn)

Нагадаємо, в жовтні в Черкаській облраді сталася сутичка між поліцією і мітингувальниками. Сутички сталися, коли до учасників акції проти капітуляції не вийшов голова ОДА Ігор Шевченко.